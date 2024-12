Ilrestodelcarlino.it - Tragedia sfiorata in gita: il crollo, il volo dal balcone, l’angoscia dei genitori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 9 dicembre 2024 –questa mattina a Ro Ferrarese durante unascolastica a una dimora storica del territorio di Riva del Po, Villa Rivani Farolfi. Una classe di una scuola media stava visitando una dimora storica del '700 che si trova in via Nugarazza, quando all'improvviso un balconcino ha ceduto facendo precipitare l'insegnante della classe e la guida turistica. Fortunatamente, i bambini non erano sul terrazzo e ne sono usciti tutti illesi. Le famiglie sono state subito avvisate e i ragazzi sono stati riaccompagnati sani e salvi a scuola. Per i due adulti, invece, è stato necessario l'intervento dei soccorritori. In via Nugarazza sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. I due feriti hanno riportato diverse fratture e sono stati accompagnati all'ospedale di Cona.