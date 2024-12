Stellantis nuovo colpo all’indotto | Maserati cancella gli ordini e Yazaki licenzia 52 dipendenti

Leggi su Open.online

A poco più di una settimana dalle dimissioni di Carlos Tavares, la crisi ditravolge poco per volta anche tutte le aziende dell’indotto. Dopo Trasnova, azienda di logistica attiva nel Napoletano, tocca a, multinazionale giapponese che produce cablaggi per l’auomotive. Il gruppo lavora quasi esclusivamente per, che però ha azzerato tutti gliperché i dati sulle vendite sono troppo bassi. E così, a poche settimane da Natale,ha recapitato una lettera dimento a 52 lavoratori dei 75 che lavorano nella sede di Grugliasco, in provincia di Torino. Il magazzino di, scrive il Corriere, è stato trasferito dal Torinese al Casertano.in calo perMercoledì 11 dicembre si terrà un incontro tra azienda e sindacati all’Unione industriali di Torino.