Ragazza di 24 anni accoltellata dall'ex fuori dal supermercato: l'aveva già aggredita

Unadi appena 24è statafidanzatodalgiàin precedenza e per questo era agli arresti domiciliari.Altro episodio di violenza contro le donne che arriva dall’Italia, ci troviamo precisamente a Giussano in provincia di Monza e della Brianza.di 24dal(ANSA) Notizie.comLa giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di San Gerardo dopo essere stataalla schiena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu insieme a un automedica e un’ambulanza oltre ai carabinieri per effettuare i primi rilievi del caso. L’episodio si è consumatodalattorno alle ore 13.30 di oggi. Dopo il grande spavento iniziale la 24enne è risultata non in pericolo di vita e ha già effettuato disposizioni alle forze dell’ordine.