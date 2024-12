Liberoquotidiano.it - Manovra: Faraone (Iv), 'veramente deludente'

Roma, 9 dic (Adnkronos) - "Un euro e ottanta in più al mese di pensione sociale è una vergogna”. Lo ha detto Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ai microfoni del Tg1, a proposito della."Nessun investimento sulla sanità, nessun investimento per il ceto medio, i cui stipendi sono bloccati, da fame, e deve fronteggiare prezzi alle stelle, tariffe che crescono, comprese le accise sulla benzina. Niente per le imprese. E' una legge di Bilancio”, ha concluso