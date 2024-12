Agi.it - Manovra, dal vertice di maggioranza 'aggiustamenti' su imprese, famiglie e sanità

AGI - Undie alcune linee direttrici dellache cambiano per rispondere ad altre priorità. A Palazzo Chigi, prima del consiglio dei ministri, si ritrovano la premier Meloni, i vice presidenti, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo. In una nota il clima dell'incontro viene definito "molto collaborativo", e ilè servito a "condividere alcuni, in particolare sulle priorità della". E subito dopo filtrano le prime indiscrezioni sull'esito dell'incontro a cominciare dalla riduzione dell'Irpef per il ceto medio. Resta un obiettivo dellanella legge di bilancio, ma arriverà dopo aver consolidato i conti pubblici.