Il comico Mandrake in visita all’ospedale di Taranto

Tarantini Time QuotidianoCosimo Ninno, in arte, ini bimbi di pediatria e oncoematologia pediatrica.Grazie all’Associazione Cuore e mani aperte Odv, l’influencer brindisino, insieme a Spiderman del gruppoleccese The Lesionati, ha fattoai piccoli in cura a. Sorrisi e battute con i bambini e le loro famiglie.Stamattina unainaspettata nei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di: accompagnati dai volontari di Simba OdV, grazie all’Associazione Cuore e mani aperte, i bambini e i ragazzi in cura e le loro famiglie hanno incontrato. Si tratta dell’influencer brindisino Cosimo Ninno, in arteappunto, seguitissimo sui social grazie ai suoi video: divertenti sketch comici nei quali interpreta da solo tutti i personaggi in scena, utilizzando filtri del viso o divertenti travestimenti, per raccontare le disavventure dei bambini alle prese con i genitori di una volta.