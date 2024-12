Isaechia.it - Grande Fratello, Federica lancia una stoccata a Zeudi poi Alfonso confessa: “Mariavittoria? Non è il mio prototipo ma…”

Nella Casa delsembra essere nata una nuova sintonia particolare tra due concorrenti. I diretti interessati sonoMinghetti eD’Apice. I due avevano avuto modo di condividere la permanenza tra le mura del tugurio e nonostante le asperità della location non proprio confortevole, è palesemente nata tra loro una reciproca curiosità.però era già impegnata con Tommaso Franchi. Nonostante la relazione tra i due non sia mai stata realmente definita, di fatto le effusioni e la vicinanza fisica non sono mai mancate. Tommaso, resosi conto della titubanza della dottoressa, ha passato giorni interi in preda al dispiacere più totale. La Minghetti dal canto suo è sempre più confusa e sta approfittando di un nuovo breve soggiorno nel tugurio per schiarirsi le idee.