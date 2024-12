Liberoquotidiano.it - Fernando Alonso eroico: in che condizioni ha corso l'ultimo Gp, la confessione a fine gara

Una sorta di highlander. Un eroe moderno. Inarrestabile. Si parla di, che ha concluso ieri - domenica 8 dicembre - la sua ventunesima stagione in Formula 1 con un nono posto nel Gran Premio di Abu Dhabi (e l'anno prossimo sarà puntualmente in griglia con la Aston Martin). Il punto è che l'asturiano, per l'ennesima volta, ha dimostrato di avere un cuore che fa provincia, il cuore di un indomabile leone. Già, perché al termine della, Nando ha rivelato di aver affrontato gli ultimi quattro Gran Premi con un infortunio alla spalla. Infortunio che ovviamente ha pesato moltissimo. E che soprattutto si è fatto sentire: il dolore era tantissimo. Il finale di questa stagione non è stato semplice per il due volte campione del mondo. L'Aston Martin ha interrotto lo sviluppo della vettura, e la AMR24 non è stata più competitiva come nei primi mesi del 2023, quandolottava regolarmente nelle posizioni di vertice.