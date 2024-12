Dalla serie tv Criminal minds il dottor Reid in terra pontina per parlare ai bambini di empatia ed inclusione

Leggi su Dayitalianews.com

Una mattinata magica e indimenticabile per i piccoli della scuola primaria “Carlo Goldoni” dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Giuliano” di Latina. Venerdì 6 dicembre, ihanno accolto un ospite d’eccezione: l’attore, regista e scrittore statunitense Matthew Gray Gubler, noto al grande pubblico per il ruolo delSpencernella”, ma presente questa volta nelle vesti di autore di libri per.Un incontro speciale con l’autore di “Rumple Buttercup”Gubler ha visitato la scuola nell’ambito di un tour italiano per presentare il suo libro d’esordio, “Rumple Buttercup”, pubblicato in Italia da Uovonero Edizioni e vincitore del Premio Strega Ragazzi e Ragazze. La sua partecipazione è avvenuta in seguito alla premiazione tenutasi alla fiera “Più Libri Più Liberi” a Roma.