Conte, quoque tu il gol in contropiede. Perché il Napoli non è mai pericoloso sui calci d'angolo e sulle punizioni?

tu il gol inilnon è maisui?Cesare – Caro Guido brutta sconfitta in casa delche perde il primo posto in classifica. Ilha fatto una discreta partita contro una buona Lazio ma purtroppo dimostrandosi sempre limitato e poconella fase offensiva e poi, paradosso dei paradossi per una squadra attendista, ha preso gol ina 10’ dalla fine.Guido – Caro mio, ilo è questo. Le partite molto tattiche ed equilibrate si risolvono per un episodio. Come in molti casi è avvenuto a favore delnelle precedenti partite. Piuttosto è avvilente quanto sia asfittica la manovra delin attacco negli ultimi 10 minuti. E poi rifletti sul fatto che ilsuida fermo non riesce mai a prendere la palla e concludere in porta.