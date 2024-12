Unlimitednews.it - Charlotte torna a vincere, Lakers e Golden State a segno

ROMA (ITALPRESS) – Dopo otto sconfitte consecutive,ad assaporare il gusto della vittoria nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Gli Hornets mettono in crisi gli Indiana Pacers violando il parquet del Gainbridge Fieldhouse per 113-109 e sfruttando i 30 punti messi ada McConnell, il più prolifico del match (26 di Miller e 18 di Micic tra i padroni di casa). Con James a riposo, i Los Angelesno al successo dopo tre ko consecutivi: i californiani mettono al tappeto i Portland Trail Blazers per 107-98 sfruttando la vena realizzativa di Davis (30 punti), Russell (28) e del giapponese Hachimura (23). Affermazione interna per iWarriors, che si impongono sui Minnesota Timberwolves per 114-106 trascinati dal solito Curry, a referto da top-scorer con un bottino personale di 30 punti (27 di Edwards e Hield).