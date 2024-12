Zonawrestling.net - VIDEO: Penta El Zero Miedo dopo l’addio alla AEW si fa vedere in AAA

Negli ultimi tempi si è parlato tanto della situazione e del futuro dei Lucha Bros (Ele Rey Fenix). Per loro si è parlato di un addiofederazione di Tony Khan e così è avvenuto già per uno di loro. A inizio mese il contratto diElè scaduto e il luchador è stato rimosso dal pagina web del roster AEW. Per lui si parla di un possibile approdo in WWE, ma intanto ha fatto ritorno in Messico.Ritorno in AAAA soli pochi giorni di distanza dall’ufficialità del suo addioAEW,Elè tornato a farsiin AAA. Durante i tapings di ieri, il messicano è apparso a sorpresa e ha infiammato i fan con la sua celebre catchphrase “cero” prima di tenere un discorso. Sui social della federazione messicana è poi comparso un post con la dicitura “Addio o nuovo inizio?” che ha generato interrogativa sul futuro dell’ex campione di coppia AEW che è oggi un free agent.