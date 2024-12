Panorama.it - Se l'intelligenza artificiale abolisce storia, realtà e poesia

Grazie all’laè stata abolita, la creatività è stata sostituita. Se non ci credete ascoltate queste due storie.Dunque, c’era una volta la fotografia, che documentava la. Non potevi negare la verità, c’è la foto che attesta il vero. Ma un bel giorno un fotografo di New York, Philip Toledano, ha commissionato un miracolo all’. Ha fatto realizzare per un festival intitolato We Are at War, a Deauville, in Normandia i provini favolosi in cui Robert Capa, il famoso fotografo, documentava il D-day, il giorno del mitico sbarco in Normandia. Sembrava tutto vero, le immagini, le facce, i telegrammi. E invece niente era vero, tutto era frutto di una ricostruzione fittizia di situazioni e materiali. Puro illusionismo, opera di digitazione sullo smartphone, col supporto dell’Ia, anzi prestidigitazione, come fanno appunto i maghi, i prestigiatori.