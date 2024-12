Lortica.it - Recuperata gran parte dell’argento rubato alla Croma Catene: indagini in corso su bande specializzate

Lesui furti nel distretto orafo aretino segnano un importante passo avanti. Dopo il clamoroso colpo, avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 dicembre a Castelnuovo di Subbiano, polizia e carabinieri hanno recuperato una significativa quantitàtrafugato. Il metallo prezioso era stato nascosto tra la vegetazione vicino al luogo dell’assalto.Secondo quanto rivelato dal Corriere di Arezzo, il ritrovamento è stato mantenuto riservato per consentire approfondimenti sugli indizi: impronte, contenitori e altri dettagli utili per risalire agli autori. Gli investigatori ipotizzano che la banda, sorpresa da un imprevisto, abbia abbandonatodel bottino con l’intenzione di recuperarlo in seguito.Il commando responsabile, che avrebbe già colpito altre aziende come la Scatragli di Tegoleto con modalità simili, sembra agire con un’organizzazione quasi militare.