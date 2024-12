Ilnapolista.it - Raspadori per Danilo, la proposta della Juve. Il Napoli cerca anche un centrocampista (Corsport)

per, la. Ilun)Il mercato di gennaio è dietro l’angolo, Lazio-di Coppa Italia ha reso evidente la debolezzarosa a disposizione di Antonio Conte e quindi si proverà a intervenire già a gennaio. In difesa – urge un difensore centrale – ma non solo.Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:La stimantus nei confronti di, comunque, è conclamata: l’idea di cui hanno parlato le società, Manna e Giuntoli, sarebbe quella di uno scambio con. Difensore che piace ale che tra l’altro è in possesso dei requisiti ritenuti necessari in questa fase. A cominciare dall’esperienza e dalla capacità di accettare la situazione di partenza: Rrahmani e Buongiorno sono la coppia sulla quale sono state fondate le fortune difensivesquadra.