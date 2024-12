Ilgiorno.it - Monza: nuovo gruppo di polizia locale per contrastare il gioco d'azzardo patologico

Ci sono pensionati che in un solo giorno sono capaci di giocarsi tutta la pensione. Ci sono famiglie rovinate che si spaccano, ci sono giocatori ludopatici il cui primo pensiero quando si alzano alla mattina e l’ultimo prima di andare a dormire è occupato dal demone del, come provare a rientrare da debiti che riusciranno solo a peggiorare, normalissimi padri di famiglia, ma anche madri, che si improvvisano criminali. Ladri, rapinatori, persino assassini. Uno degli ultimi casi di femminicidio in Brianza era stato perpetrato proprio da un giocatore“lasciato“ dalla moglie estenuata dalmènage famigliare. Ala situazione è critica. E la novità è che per occuparsi del problema, dopo la grande stagione di impegno civile che aveva portato il Comune di Mnza nel 2018 ad approvare un “Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate ald’lecito“, ora c’è un’arma in più.