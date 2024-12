Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Yanqing 2024 in DIRETTA: si parte con gli ottavi femminili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.38 FUORI HOFMEISTER! E’ stregata questa stagione per la dominatrice del 2023/. La tedesca, prima nelle qualificazioni, viene beffata per 9 centesimi dall’americana Pflum. Tocca ora ad Elisa Caffont, che incrocia la svizzera Julie Zogg.6.36 L’eterna Claudia Riegler confeziona la rimonta sulla polacca Krol-Walas balzando ai quarti di finale alla 345esima gara in carriera.6.34 Bene così! Ottima prova di Jasmin Coratti, che piega Loch per 18 centesimi ed ai quarti sfiderà la svizzera Baetschi.6.32 Nessun problema per Flurina Baetschi. L’elvetica amministra un buon vantaggio sulla cinese Gong ed è la prima atleta ai quarti di finale. Ora Jasmin Coratti sfida la tedesca Cheyenne Loch.DI FINALE6.26 Ancora pochi istanti di attesa prima dell’inizio delle fasi finali dello slalom di