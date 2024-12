Anteprima24.it - Ieri in Campania: pugni e aggressioni, è allarme tra il salernitano e il napoletano

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 7 dicembre 2024. Avellino – È la folla delle grandi occasioni, quella che accompagna in piazza Libertà il Countdown per l’accensione del gigantesco albero di Natale e delle luminarie del centro cittadino per dare definitivamente il via al periodo più bello dell’anno, Natale. (LEGGI QUI)Benevento – Una seduta comunale molto frizzante questa mattina a Palazzo Mosti. Il Consiglio, convocato in giornata semi festiva per “sanare” una “dimenticanza” dell’apparato burocratico, doveva mettere una pezza ad un errore della struttura dell’ente che non aveva inserito nella discussione del Consiglio di metà settembre una Variazione del Bilancio: ebbene la toppa è stata messa ma non sono mancati fendenti dialettici tra maggioranza e opposizione.