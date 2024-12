Biccy.it - Giovanni Ciacci su Guillermo Mariotto: “Non gli voglio bene né mi sta simpatico, però..”

Leggi su Biccy.it

Il casoa Ballando con le Stelle è passato da essere uno scandalo televisivo a una questione parlamentare e la senatrice Campione di Fratelli d’Italia ha chiesto un provvedimento. A dire la sua sulla questione è stato anche, collega dinonché “rivale”.“Conoscodal 1995 e non siamo mai stati amici” – ha scritto su Instagram– “Ho collaborato con la casa di moda dove lui è direttore artistico e devo dire che pur non correndo tra di noi molta simpatia, c’è sempre stata stima e rispetto. Penso che tutta questa situazione sia veramente una grande bolla.può essere folkloristico, ma da qui a parlare di molestia e chiedere la sua testa con un interrogazione parlamentare mi sembra una follia”.E ancora:“A parte che chiedere la testa è un termine che andrebbe abolito per la sua violenza e crudeltà.