Oasport.it - Bob: Francesco Friedrich vince anche nel 4 ad Altenberg, gara sulla run singola

Leggi su Oasport.it

Problemi metereologici in quel dinellache chiude il primo weekend della Coppa del Mondo di bob. È andata in scena in terra tedesca la prova del quattro, disputatarun dopo che la giuria ha annullato il primo tentativo per maltempo.Are, così come accaduto ieri nel 2, ècon il tempo di 54.17. Per i rivali,oggi, c’è davvero poco da fare contro il cannibale di questa disciplina.Alle sue spalle c’è un pari merito: secondi con lo stesso tempo, a 17 centesimi di ritardo, il tedesco Johannes Lochner e l’austriaco Markus Treichl. Completano la top-5 l’altro teutonico Ammour ed il britannico Hall.Non eccezionale la prova dei due equipaggi italiani: ci si aspettava sicuramente di più da Patrick Baumgartner che chiude nono, più indietro Mattia Variola che termina quaattordicesimo.