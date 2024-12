Dilei.it - Bianca Balti sul tumore a Le Iene: “Mi sono messa a piangere, avevo paura per le mie bambine”

48 ore con. La conosciamo tutti: è una delle top model più famose al mondo, musa di Dolce & Gabbana. Si è sempre raccontata con estrema schiettezza, anche a Belve, dove non aveva nascosto nulla del suo passato. Lo stesso è avvenuto con Le: Nicolò De Devitiis ha trascorso due giorni insieme a lei, tra risate, una grande forza d’animo ma ancheper quello che sta affrontando: le è stato diagnosticato unovarico al terzo stadio., a Leil racconto della sua battaglia contro ilovarico“Abbiamo solo l’oggi e voglio viverlo sempre al massimo”. Il tempo è una delle risorse più preziose che abbiamo come esseri umani. Talvolta crediamo che sia infinito, a volte abbiamo l’impressione che ci sfugga tra le dita. Ma quando il tempo è segnato dalle difficoltà, allora è in quel momento che l’istinto di sopravvivenza innato si fa sentire: c’è il forte desiderio di spendere ogni minuto, ogni secondo, a fare qualcosa di bello, per sé e per le persone amate.