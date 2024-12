Liberoquotidiano.it - Anche la finanza è stufa dell'inclusività ipocrita

La notizia arriva da Mar-a-Lago, dal resort di Donald Trump. E non è certo un caso. Ma è una notizia che potrebbe segnare l'inizio di un cambio di paradigma nel mondo, assestando un duro colpo ad uno dei principali canali di propulsionea cultura woke. Azoria Partners, un'importante società che gestisce fondi d'investimento, ha annunciato infatti che a partire dall'anno prossimo lancerà un ETF, cioè un fondo passivo, che escluderà le aziende che nei loro processi di assunzione includono il rispetto dei principi DEI, un acronimo che sta per Diversità Equità e Inclusione. Fra le aziende nel mirino c'è Starbucks, la catena multinazionale del caffè, chea battaglia liberal ha fatto un caposaldo. In sostanza, oggi una società non viene giudicata dagli operatori di mercato solo per la sua capacità di fare profitto, che era il moo del capitalismo classico, maper la sua capacità di rispondere a criteri che si vorrebbero “etici” ed universali ma sono in verità ideologici e particolari.