Inter-news.it - Viviano: «Dimarco è incredibile! In Europa solo uno forse meglio»

elogia, esterno dell’Inter che ieri ha segnato nella sfida contro il Parma. Il portiere non ha alcun dubbio.– L’esterno mancino ieri ha segnato in Inter-Parma il gol del momentaneo 1-0, salendo a quota due gol e due assist in sedici partite complessive tra Serie A e Champions League. Ne parla su Tv Play, elogiandolo, Emiliano. Questo il suo commento: «L’Inter ha giocato col pilota automatico contro un ottimo Parma. Sono i più bravi, punto! Non c’è proprio paragone. Inzaghi? Aveva dei limiti, ma è stato molto bravo e intelligente ad eliminare tutti quei limiti.-Theo Hernandez? Federico è un terzino, ad attaccare è fortissimo, in difesa è fortissimo. Difensivamente gli manca un po’ di fisicità ma è attento, soffrefisicamente, Inzaghi ha migliorato molti.