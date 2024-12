Lanazione.it - Via Villa, protestano i residenti. Traffico e camion a tutte le ore: "Il sindaco deve intervenire"

Leggi su Lanazione.it

"Questa strada era un luogo tranquillo, una volta. Adesso, a ogni ora del giorno, mezzi pesanti transitano avanti e indietro, disturbando chi vive qui e le persone che passeggiano o vengono a correre lungo la strada. Il Comune dovrebbe mettere con urgenza un senso unico per contenere la situazione. Non ne possiamo davvero più di quei terribili rumori". Un gruppo didi vialancia un appello alNicola Tesi (nella foto) per risolvere il problema che tanto disagio sta creando nella zona. Quella che una volta era un’area assai tranquilla a Ponte Buggianese, secondo loro, è diventata molto simile a un’arteria di collegamento di una zona industriale. "Quando siamo tornati a stare qui – raccontano – la strada era un luogo incantevole. Purtroppo i pini nelle vicinanze, per vari problemi, sono stati abbattuti.