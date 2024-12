Ilveggente.it - “Si è quasi ucciso”: choc in Formula 1

“Si è”:in1, le parole di Verstappen svelano uno scenario inquietante. Ecco cosa è successo durante le qualificheQuelle di Max Verstappen sono state delle dichiarazioni forti, fortissime. Dichiarazioni che hanno svelato uno scenario inquietante. Parole che non possono passare per nessun motivo inosservate.“Si è”:in1 (Lapresse) – Ilveggente.itI fatti sono successi durante le qualifiche in Qatar e il pilota campione del mondo per quattro anni di fila, ne ha parlato poi in conferenza stampa. Max era impegnato in un giro di preparazione e aveva rallentato perché delle auto che lo precedevano non andavano così forte, e dietro arrivava Russell che hatoccato il posteriore della Red Bull. “Dopo che il pilota britannico ha chiesto una penalità per l’olandese, riuscendovi, Verstappen – si legge su gpblog.