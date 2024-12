Ilnapolista.it - Sabatini: «Non condanno Conte per aver cambiato in coppa, i gruppi si tengono anche così»

Leggi su Ilnapolista.it

L’ex direttore sportivo della Roma Walterha parlato della situazione travagliata che sta vivendo la Roma e ha rilasciatoalcune dichiarazioni sulle sue favorite per lo scudetto, tra cui il Napoli di. La sua intervista alla Gazzetta dello Sport.: «Sono ancora il miglior ds,se ho fatto tanti errori»Perché il calcio dovrebbe scommettere ancora su di lei?«Le rispondo con la mia solita arroganza: perché sono ancora il migliore. Solo che l’avvento della cultura americana, dello scouting fatto dai presidenti sta facendo perdere quota al ruolo del direttore sportivo. Ma un ds fa tante cose, è il vero mediatore di ogni situazione psicologiche, non solo tecnica. Per gli americani siamo una figura invadente».Che campionato sta vedendo?«Meraviglioso: tante squadre competitive e sorprese finali assicurate.