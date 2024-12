Ilnapolista.it - Motta: «Io soddisfatto della squadre e del percorso? Lascio a voi esprimere il vostro giudizio, io lavoro»

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo il pareggio per 2-2Juventus contro il Bologna, l’allenatore Thiagoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. La prima domanda all’allenatoreJuve riguarda la libertà concessa ai suoi giocatore:«La libertà i miei giocatori ce l’hanno. Soprattutto quando incontriamoche marcano a uomo. Una partita quasi finita dopo lo 0-2. I nostri con cuore l’hanno ripresa. Una partita in difficoltà».Leggi anche: La Juventus esulta per il 2-2 col Bologna, pareggiare è l’unica cosa che conta: «L’arbitro aveva ragione»Thiagoha poi continuato:«Nel secondo tempo, dopo lo svantaggio, abbiamo rischiato di più. Per uscire da dietro, con la squadra che pressava, o ci muoviamo senza palla oppure dobbiamo saltare le linee e giocare tre contro tre».L’espulsione? Cosa è successo?«Marchetti oggi aveva ragione di mandarmi fuori.