Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa FIS Copper Mountain in DIRETTA: Lindsey Vonn lontana dalle migliori, settima Brignone

LA CRONACA DI GARA-1LA CRONACA DI GARA-218.15 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.18.14 Per le azzurre, lo ripetiamo, si trattava di poco più di un allenamento. L'interesse era tutto per, che non ha brillato al rientro dopo quasi 6 anni: 24ma in gara-1 a 1.44, 27ma in gara-2 a 1.53. I punti FIS conquistati basteranno per ottenere la wild-card in vista di St. Moritz? Di sicuro la strada per tornare competitiva appare ancora lunga per la statunitense.18.12 I piazzamenti delle altre italiane: 11ma Nadia Delago a 0.84, 12ma Sara Thaler a 0.91, 13ma Laura Pirovano a 0.93, 32ma Marta Bassino a 1.75, 33ma Roberta Melesi a 1.79, 34ma Vicky Bernardi a 1.99.18.11 Dunque la secondaFIS disi chiude con la vittoria dell'austriaca Huetter con 0.