Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: si sta creando una posizione tesa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:24 Reagisce quasi al colpo, 12. Cf6 e il Cavallo ritorna indietro. Ancora più alta la tensione adesso, perché ci sono tanti possibili cambi e altrettante possibilità di rifiutare questa prospettiva.11:22lascia la tensione dov’è, 12. Ce4 con 45 minuti già spesi. Per, ora a dover muovere, ce ne sono 37 già utilizzati.11:21appare preoccupato allaera,mostra calma (forse perfino troppa, non avendo il Nero alcun piano d’attacco).11:18 Sceso sotto l’ora e 20 il cinese.11:15 E ricomincia a pensare un forse sorpreso.11:12 Un po’ a sorpresagioca 11. Ae7, che potrebbe alternativamente aprire la strada a molti cambi in d8 omente al cambio in e7. Comunque un po’ passiva (anche se segue sempre la partita già citata).