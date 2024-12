Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: lunghissime riflessioni dei due contendenti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:06è andato sotto di tempo rispetto a, sotto l’ora, 27 minuti e 48 secondi dell’indiano. Anche per lui oltre 20 minuti di riflessione.11:03chino sullaera a pensare mentreappare molto tranquillo, a metà tra gli occhi chiusi e lo sguardo da lontano sullaera.11:00 Nella lunga attesa è stata superata la prima ora di gioco. Considerati i due già alla decima mossa, potremmo avere situazioni molto interessanti, per così dire, in futura proiezione tempo.10:57 Chiaramentepotrebbe anche attuare un altro piano: fare lui il cambio delle Donne in d8 e poi giocare Ac7 creando se non altro dello squilibrio prima di ritirarsi in e5 con gioco tutto da vedere.10:54 Intanto è confermato che questo è stato il momento di più lunga riflessione dientro la decima mossa fino ad ora.