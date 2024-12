361magazine.com - La Volta Buona: Marco Maddaloni ospite di Caterina Balivo. Le date e gli altri volti noti presenti

Durante il nuovo appuntamento settimanale cona La, sarà presente il judokain occasione di un evento molto speciale. Insieme a lui,dello spettacolo e della musicaAbbiamo già anticipato che ad aprire la settimana de La, lunedì 9 dicembre, sarà Mogol, attualmente impegnato a teatro con Emozioni, e Simon & The Stars, che presenterà invece il suo nuovo libro dedicato all’Oroscopo 2025.Mercoledì 11 dicembreaccoglieràcon la sua famiglia, per ripercorrere in diretta i festeggiamenti del suo 40esimo compleanno.Durante una recente intervistaracconta l’incontro con la moglie Romina Giamminelli avvenuto in un momento difficile della sua vita: “Avevo deciso di andare via dalla Polizia, avevo deciso di lasciare il judo.