Io? Non ce l' avrò mai! Telefonino quando il cellulare era una cosa nuova | come è iniziato tutto

Un vecchissimo e ingiallito articolo pubblicato il 26 giugno 1962 sul settimanale “Trapani” - lo trovate facilmente su Internet e i più esperti sostengono siavero, niente bufala- annunciava nel titolo che «Nel 2000 i telefoni farannoloro», per spiegare poi che «secondo tre esperti americani leggeremo i giornali attraverso la rete telefonica e potremo anche servircene per le operazioni in borsa». Ora, dopo 62 anni, fa impressione constatare che J.H. Felker, C.M. Mapes e H.M. Boettinger della American Telephone and Telegraph Incorporated (At&t) avessero previstocosì nei dettagli, intuendo pure che l'inseparabileci avrebbe accompagnato giorno e notte, inghiottendo la nostra vita. E pure la nostra identità. Già, perché da qualche giorno è possibile installare sul, nell'applicazione IO, anche i documenti personalipatente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità, e il «cogito ergo sum» di Cartesio (penso, quindi sono) ora andrebbe modificato in «digito ergo sum».