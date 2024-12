Ilgiorno.it - Furti di componentistica per trattori: denunciati dodici membri di una banda specializzata

ladri diper– undici romeni tra i 19 e i 28 anni e un albanese di 39 – sono statidai carabinieri di Fiorenzuola d’Arda perconsumati o tentati e ricettazione in concorso. Il bottino dellache i carabinieri piacentini in parte hanno sequestrato e in parte hanno restituito ai proprietari è stato di quattro quintali circa di semilavorati in rame e ferro, rinvenuti in due grandi cassoni, e un ingente quantitativo di fitofarmaci rubati a Caldiero (Verona) ai danni del Consorzio Agrario. In uno dei tre immobili dove abitavano saltuariamente, tutti in provincia di Cremona, perquisiti dai carabinieri di Fiorenzuola d’Arda con i colleghi cremonesi, sono stati trovati arnesi da scasso, da lavoro e da cantiere compresa una macchina sguainatrice per cavi in rame e acciaio e documentazione contabile di compravendita di rame eelettronica peragricoli.