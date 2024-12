Metropolitanmagazine.it - F1, pole position per Norris ad Abu Dhabi, Leclerc ultimo

Ad AbuHamilton etoppano, mentree Piastri firmano la prima fila della griglia di partenza. Sainz salva l’onore del Cavallino e sono riposte in lui le flebili speranze di titolo costruttori, grazie al terzo posto. Il monegasco, invece, scatterà dal fondo a causa di un errore che gli costa carissimo durante il Q2. Il tempo di Charlesnel Q2, che al suotentativo era riuscito a far segnare la miglior prestazione, è stato cancellato dalla direzione gara per aver violato track limits: il pilota monegasco, è stato quindi eliminato e nel Gp in programma domani (domenica 8 dicembre) partirà in ultima posizione in seguito alla penalità di dieci posizioni per la sostituzione del suo pacchetto batteria. Esclusi dal Q3, oltre al ferrarista, Stroll su Aston Martin, Magnussen su Haas, Tsunoda e Lawson su Racing Bulls.