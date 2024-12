Fanpage.it - Cosa rischia Fonseca per le accuse all’arbitro di Atalanta-Milan: la Procura può procedere in base all’articolo 23

Il duro attacco in tv del tecnico rossonero sarà valutato dallafederale per le parole espresse sul direttore di gara, accusato di "aver guidato la partita in un certo modo".dice l'articolo 23 del CGS, lo stesso che fu fatale a Mourinho per la querelle contro Chiffi.