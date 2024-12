Liberoquotidiano.it - Ammazzato a 19 anni sul campo di addestramento: perché l'ufficiale russo ha sparato al suo soldato

Una storia terribile che mostra il vero volto della guerra e dell'esercito dello Zar. Unhaa undi leva di 19, Artem Antonov, per essersi rifiutato di andare a combattere in Ucraina: sarebbe questo il motivo che il 21 ottobre scorso ha spinto l'ad aprire il fuoco neldi. Una vicenda inquietante raccontata da “Storie importanti” che ha raccolto la denuncia della famiglia del ragazzo. Secondo quanto riportato dal dossier, Antonov, originario del Tatarstan, era stato inviato a rafforzare le unità di fucilieri motorizzati che coprono il confine nella regione russa di Kursk. Durante una lezione su come maneggiare le armi, il tenente - la cui identità non è stata resa nota - ha rimosso la sicura dal suo fucile d'assalto AK-12 ed hauna raffica contro i soldati, uccidendo il 19enne sul colpo.