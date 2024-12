Anteprima24.it - “Valle dell’Irno”, Il Presidente Anna Petta: “Respingiamo le accuse strumentali”

Tempo di lettura: 3 minuti“Comedel Consorzio Sociale, insieme al Consiglio di amministrazione e a nome di tutti i Sindaci aderenti, ritengo necessario intervenire per chiarire la nostra posizione rispetto alle polemiche e alleemerse recentemente. La forza del nostro Consorzio risiede nella coesione e nella sinergia che da sempre caratterizzano i Comuni della. Siamo uniti non solo nella gestione delle sfide quotidiane, ma anche nella visione di lungo termine per il benessere del nostro territorio e delle sue comunità. Non possiamo permettere che attacchi pretestuosi mettano in ombra l’impegno condiviso e i risultati concreti raggiunti grazie alla collaborazione e al lavoro di squadra. Il Consorzio è nato con l’obiettivo di dare risposte concrete ai bisogni sociali dellae rappresenta oggi un modello virtuoso di gestione integrata e condivisa tra Comuni.