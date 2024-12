Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-12-2024 ore 09:30

servizi per la mobilità volumi dileggermente inferiori alla media quelli registrati al momento più intensa la circolazione a ridosso dei grandi centri commerciali sulla raccordo anulare abbiamo incolonnamenti atleti in carreggiata interna a partire dal bivio con laFirenze fino alla Tiburtina e rallentamenti dallo svincolo Anagnina fino all'uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code dal bivio con laFiumicino fino all'uscita Ostia Acilia e successivamente sempre in esterna tra le uscite Ardeatina Appia e Tuscolana al via da domani sabato 7 dicembre il piano mobilità messo a punto dal Campidoglio per il periodo natalizio per migliorare l'accesso alle vie del centro storico saranno in servizio anche quest'anno le due linee bus circolari gratuite le cosiddette free uno è freddo è la prima da Termini e via XX Settembre fondata Piazzale dei Partigiani entrambe consentiranno di raggiungere velocemente il Largo Chigi con un collegamento diretto è fermata e strategiche lungo il percorso le linee saranno tutti i giorni da sabato 7 dicembre sino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti parliamo ora di ZTL perché sempre da a sabato 7 dicembre fino al 6 gennaio è prevista l'estensione dell'orario della ZTL di centro storico del Tridente che restano attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa Quindi anche alle giornate del sabato e dei festivi con esclusione del 25 dicembre di nuovo sul fronte del trasporto pubblico da questa sera al servizio sulla metro a tornerà al normale orario la linea Sara quindi Attiva dalle 5:30 alle 23:30 da domenica a giovedì è dalle 5:30 alle 1:30 e il venerdì e il sabato