Donnaup.it - Stinco di maiale alla bavarese: Una ricetta perfetta per Natale!

Leggi su Donnaup.it

di: Unaper!Gli stinchi dirappresentano un tradizionale piatto tedesco (lo Schweinshaxe). Le patate sono il contorno ideale, come anche i crauti.E’ cucinato con la birra, chiaramente tedesca, quindi una Weiss chiara (una Weizenbier cioè una birra di frumento) sarà. Prediligete quelle non filtrate.La parte delutilizzata è il garretto.E’ una cottura lenta affinché la carne rimanga bella morbida perciò, se volete realizzare questo piatto, iniziate per tempo.Considerate che nellatradizionale, gli stinchi vengono lasciati a macerare 1 notte, quindi preparate la marinatura la sera prima.Vi proponiamo la“leggera” ovvero senza la cotenna e senza il lardo (a fine articolo trovate il suggerimento per la cottura con cotenna).