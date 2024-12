Settimana Italia-Cina della Scienza a Napoli e Venezia | 500 partecipanti 80 relatori e 120 incontri one-to-one

Leggi su Ildenaro.it

La XIII edizioneTecnologia e dell’Innovazione, coordinata dalla Cittàdi, si è conclusa con risultati significativi e una forte partecipazione: 80e 500. Il programma dell’iniziativa ha previsto due tappe in città simboloculturana: ail 26 novembre e ail 28 novembre e ha ospitato la presenza di importanti figure istituzionali. L’evento ha facilitato la firma di sette accordi bilaterali, 120One-to-One tra 60 entini e 40 cinesi, sette sessioni tematiche che hanno affrontato le sfide contemporanee attraverso la cooperazione scientifica tra i due paesi.La, promossa dal Ministero dell’Università eRicercaRepubblicana e il MinisteroTecnologiaRepubblica Popolare Cinese è stata coordinata, per l’, da Fondazione Idis-Cittàin collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e, per la, dal Beijing Municipal Science & Technology Commission, Administrative Commission of Zhongguancun Science Park.