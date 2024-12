Quotidiano.net - Scintillanti idee regalo

Il momento dell'argento Il silver è glamour. L'argento regala un tocco di eleganza e luminosità. Che si tratti di collane, bracciali, anelli o orecchini, questa tonalità metallica è tra le più popolari. E si abbina facilmente a qualsiasi outfit. Come i gioielli di Pandora, che rappresentano una scelta pratica che soddisfa il desiderio di avere un gioiello che possa resistere al passare del tempo insieme a chi lo indossa. Il retrò diventa cool L’accessorio più trendy viene dal passato. La spilla è il dettaglio di stile che illumina sciarpe e giacche anonimi. Scultorea, a forma di fiori e animali o astratta, è la tendenza gioielli del momento. Da fissare su cappotto o blazer è sicuramente un modo geniale per ravvivare un completo e renderlo unico. Aggiungendo così un tocco di personalità che non passerà inosservato.