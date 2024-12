Terzotemponapoli.com - Rastelli: “L’organico dei titolari del Napoli…”

L’allenatore Massimo, ex calciatore anche del Napoli, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “E’ evidente che questa difficoltà fosse preventivabile. Quando cambi 11 giocatori, molti dei quali hanno avuto scarso minutaggio, è chiaro che si fa fatica. I calciatori che giocano poco hanno una condizione non buona. C’è scarsa conoscenza con i compagni e il ritmo-gara non c’è. A differenza della Lazio in cui i calciatori sono stati alternati maggiormente da Baroni.Napoli, la scelta di Antonio Conte. “Conte ha cercato di essere coerente con quello che ha detto al gruppo a inizio stagione, provando anche ad avere indicazioni per il mercato di gennaio. Ha dimostrato che certi giocatori potrebbero non fare più al caso del Napoli per il prosieguo della stagione”.