Qualiano | Località Cardinale completamente invasa da spazzatura

continuano gli episodi di diserbo stradale, insul ciglio stradale vi si trovadi ogni genere e tipologiaForte incuria a, precisamente in.Basta affacciarsi dall’auto o camminare a piedi per rendersi conto della lunga scia di rifiuti che occupanoil ciglio stradaleGettati a terra vi sono sacchetti di, diversi pneumatici, pezzi di giocattoli per bambini e pezzi di legno.Ma non termina qui, oltre ai rifiuti speciali vi sono anche diversi pezzi di arredamento come un tavolo di legno, diversi cuscini, ante, una poltrona e per finire in bellezza un wc. Si richiede come sempre l’immediato intervento di rimozione dei rifiuti e il monitoraggio da parte delle Autorità e del Comune di