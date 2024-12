Papà è morto Gravissimo lutto per la famosa della tv | un dolore enorme

Leggi su Caffeinamagazine.it

Gravenella famiglia del noto voltotv italiana. Undifficile da sopportare, ma che purtroppo dovrà affrontare. Proprio lei ha avuto la forza di raccontare tutto ai suoi follower su Instagram, riferendo anche dei dettagli relativi al funerale che si terrà a breve. Ovviamente in pochi minuti in tantissimi hanno voluto farle le condoglianze e manifestarle vicinanza.Ilper il voltotv è uno dei peggiori in assoluto, infatti c’è proprio una parte di lei che se ne va definitivamente. Già prima del triste annuncio aveva postato una foto nella quale faceva vedere una nota clinica, centro di eccellenza di chirurgia laparoscopica, e aveva scritto: “Notti in bianco“. Poi la comunicazione devastante.Leggi anche: “Mamma è morta”. Il cantante dà l’annuncio più triste: la malattia l’ha portata via a 69 anniGraveper il voltotv:il suoLa notizia più angosciante ha coinvolto Antonella Mosetti, che ha perso l’amato padre nelle scorse ore.