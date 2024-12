Maccarese messa in sicurezza del fiume Arrone | Ennesimo annuncio privo di sostanza

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 6 gennaio 2024- “Ancora una volta, il Comune di Fiumicino e la Regione Lazio si distinguono per proclami senza seguito. Nei giorni scorsi, con toni trionfalistici, era stato annunciato l’avvio dei lavori diindel.L’amministrazione comunale si era addirittura prodigata a ringraziare sentitamente l’ufficio regionale di difesa idraulica, per un intervento che sarebbe dovuto partire dal 2 dicembre. Invece a oggi non si vede ancora traccia né di uomini né di mezzi sugli argini del.La domanda è inevitabile: si sono forse smarriti lungo la strada? Difficile crederlo, visto che le coordinate disono ben note e segnalate. Più probabile che si tratti dell’di, ormai un classico di questa maggioranza e della Regione Lazio”.