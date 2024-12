Ilfattoquotidiano.it - L’operaia Stellantis al sindaco Lo Russo: “Selfie con Tavares? Inopportuno, poteva richiamare gli Elkann alle loro responsabilità”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Prima di farvi unridendo con colui che ha risparmiato sulle nostre vite e oggi se ne va con una buonuscita immorale (Carlos, ndr) avreste potuto starci vicino richiamando allal’unica famiglia che ci ha guadagnato con la fusione, gli”. Mery è una delle lavoratrici delle carrozzerie di Mirafiori. Parla dal palco di frontecentinaia di delegati e delegate dei lavoratori delle aziende in crisi del tessuto industriale torinese. Il suo è un attacco alStefano Lo(presente in sala) e al governatore Alberto Cirio (assente ma rappresentato dalla sua vice) per quelche scattarono ad aprile con l’ormai ex amministratore delegato del gruppo, Carlos. Una foto che aveva ferito gli operai che da 17 anni stanno vivendo in un limbo.