La testa e le braccia avvolte dalle fiamme: paura per Gustavo Rodriguez, papà di Belen

Gallarate (Varese) – È, il padre di, l’uomo ustionato in un capannone che utilizzava come deposito ieri mattina a Gallarate. Il sessantacinquenne argentino è stato portato prima in ospedale a Gallarate, quindi trasferito al Niguarda di Milano, al reparto ustionati. Avrebbe riportato una lieve intossicazione e ustioni a un braccio e al volto, sul 10 per cento del corpo. L’allarme con la richiesta di intervento ai soccorsi intorno alle 10, un incendio stava interessando l’interno di un capannone e c’era un uomo ferito. Sul posto, via Cappuccini a Gallarate, sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al sessantacinquenne, apparso subito in gravi condizioni, intubato, poi trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate, dove è stato ricoverato prima di essere trasferito al Niguarda a Milano.