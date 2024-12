Keira Knightley | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiè una delle attrici più apprezzate della sua generazione. Interprete inglese, dai lineamenti delicati, ha avuto una grande popolarità grazie alla saga di Pirati dei Caraibi, che l’ha fatta conoscere internazionalmente. Ma non solo: ha lavorato in tantissimi film, come Orgoglio e pregiudizio e The Imitation Game. Ancora oggi si dimostra molto attenta nello scegliere i progetti migliori con cui dar prova di tutte le sue sfumature di attrice.Ecco dieciche,, non sapevate di.I film diI film da giovane di1. Ha recitato in celebri film. L’attrice debutta al cinema nel 1999 con un piccolo ruolo in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma. Da quel momento recita in The Hole (2001), Sognando Beckham (2002) e La maledizione della prima luna (2003), primo film della saga dei Pirati dei Caraibi, dove recita accanto a Johnny Depp e Orlando Bloom.