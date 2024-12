Linkiesta.it - Il messaggio di Macron in tv ricorda un po’ il video di Grillo

Emmanuel, ovviamente, non chiama Marine Le Pen o Jean-Luc Mélenchon «il mago di Oz». Li definisce il «fronte anti-repubblicano». Eppure, nel discorso televisivo alla nazione pronunciato ieri dal presidente francese, dopo la caduta del governo guidato da Michel Barnier, c’era qualcosa che mi hato ildi Beppe. Quello in cui lui il fondatore del Movimento 5 stelle parlava dal posto di guida di un carro funebre, riferendosi a Giuseppe Conte con quel nomignolo che tanto lo ha indignato.dice che evidentemente la sua decisione di sciogliere il parlamento e convocare elezioni anticipate «non è stata capita», e già qui era difficile stabilire se ce l’avesse con i leader degli altri partiti o proprio con gli elettori.Naturalmente aggiungeva subito che questo era sua responsabilità, come tutte le persone educate quando dicono: «Colpa mia che non mi sono spiegato bene».