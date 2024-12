Justcalcio.com - Il Leverkusen di Xabi Alonso ospita il St. Pauli e Kane in ottima forma

2024-12-06 Inizia oggi la tredicesima giornata della Bundesliga con lo Stoccarda chel'Union Berlin alle 20:30 CET nella partita di apertura del turno. Sabato la capolista Bayern Monaco affronterà l'Heidenheim in casa in uno scontro che, sulla carta, sembra essere semplice e potenzialmente ad alto punteggio. Nel frattempo, l'Eintracht Francoforte, secondo in classifica, accoglie l'Augsburg, sempre sabato, con l'obiettivo di tenere il passo con la vetta.Il Bayerdiospiterà il St.alla BayArena in un altro incontro di sabato, con l'allenatore spagnolo che cercherà di colmare il divario sulla capolista.